Son dakika: Turist kendisini uyaran polise böyle saldırdı

Son dakika haberleri... Turist kendisini uyaran polise böyle saldırdı Taksim'de denetim yapan polis, bir taksiyi durdurup içindeki yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca aracın içinde bulunan yabancı turist araçtan inerek polise saldırdı.

Turist kendisini uyaran polise böyle saldırdı

İSTANBUL - Taksim'de denetim yapan polis, bir taksiyi durdurup içindeki yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca aracın içinde bulunan yabancı turist araçtan inerek polise saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yabancı turistler ile bazı meslek grupları muaf tutulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul'da polis ekipleri bu bağlamdaki denetimleri sürdürdü. İstanbul'un farklı noktalarında olduğu gibi Taksim Meydanı'nda da polis ekipleri kurulan uygulama noktalarında yoldan geçen araçları tek tek durdurarak denetimlerini sürdürdü. Araç sürücülerinin ve yolcularının kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen polis, maske konusunda da uyarılarda bulundu.

Kendisini uyaran polise saldırdı

Sıraselviler Caddesi'nin girişinde bulunan uygulama noktasında denetimlerini sürdüren ekipler, bir ticari taksiyi durdurup incelemek istedi. Araçtaki bir yolcunun maske takmadığını gören trafik polisi, kendisini maske takması konusunda uyardı. Bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan inen yabancı turist, polisin üzerine yürüyüp koluna vurdu. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan polis ise uyarılarına devam ederek, turistin kendisine saldırmasını engellemeye çalıştı. O sırada durumu gören diğer taksi sürücüleri de olayın büyümemesi için trafik polisi ve yabancı turistin yanına geldi. İçlerinden biri ise, "Hayırdır, o kim yahu? Benim polisime nasıl el kaldırıyor?" diyerek turiste tepki gösterdi.

Saldırgan bir tutum içinde olduğu görülen yabancı turist polise, "Gel seninle şurada konuşalım" dedi. Ancak trafik polisi, turiste karşılık vermedi. Diğer polislerin de olay yerine gelmesiyle yabancı turist gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Kendisine maske takması konusunda uyarıda bulunan trafik polisine saldıran yabancı turist, ekip aracıyla karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı