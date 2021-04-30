Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü

Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Meydanı'nda polisin trafikten men ettiği taksi çekicinden düşünce ağır hasar gördü.

Taksim Meydanı'nda polisin trafikten men ettiği taksi çekicinden düşünce ağır hasar gördü. Olayı duyup gelen taksi şoförü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafik polisleri durdurdukları taksiyi evrak eksikliği nedeniyle trafikten men etti. Ardından gelen çekici taksiyi araca almak istedi ancak o esnada taksi çekicinden düştü. Kaza nedeniyle taksinin ön tarafında ağır hasar oluştu. Taksiyi düşüren çekici üstündeki diğer taksi ile yoluna davam ederken, olayı duyup gelen taksinin sürücüsü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

"Arabamı sapa sağlam verdim, paramparça aldım"

Aracı ağır hasar alan taksi şoförü Kenan Öztürk, polislere "Arabamı sapa sağlam verdim, ben zaten mağdurum. Aracım bir ay önce yine bağlandı, bugün yine bağlandı, şimdi geliyorum aracım paramparça, nasıl bu hale geldi" diye sorarken, polisler ise hasarın karşılanacak deyip onu teselli etmeye çalıştı. Öztürk, Aracımı bağladılar çekici çekerken düşürmüşler. Geçen ay güvenlik kamerası bozuk diye bağladılar, bu sefer de galiba aynı sebepten bağladılar. Böyle bir şey yok, Belediye Başkanı var ya o bize takmış taksicilere. Arabayı sapasağlam veriyorum neden böyle alıyorum ben onu anlamıyorum" diye konuştu.

Yol ortasında kalan taksi daha sonra gelen başka bir çekici ile alınarak götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
TAKSİM'DE TAKSİ ÇEKİCİDEN DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÇILGINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TAKSİ ÇEKİCİDEN DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÇILGINA DÖNDÜ
Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit
Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:24:04. #1.14#

title