Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de yılbaşı kutlamaları için gelen 3 kadının, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildikleri iddia edildi. 3 kadının şikayetçi olduğu taciz şüphelisi 2 kişi, gözaltına alındı.

Yeni yılı Taksim'de karşılamak için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Kutlamalar için gelen 3 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildi.

2 SAPIK HEMEN YAKALANDI

Kadınların elle taciz edildiklerini belli üzerine kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, 2 kişiyi hemen orada yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli ile ve şikayetçi oldukları taciz nedeniyle mağdur olarak ifade vermek için 3 kadın polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

 Yılbaşına saatler kala Taksim'de hareketlilik! İstiklal Caddesi'ne akın var

Yılbaşına saatler kala Taksim'de hareketlilik! İstiklal Caddesi'ne akın var

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title