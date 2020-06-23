İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
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İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Taksim'de patenli bir genç, trafik kurallarını ve hiçe sayıp adeta ölümle dans ettiği anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

23.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:38

Taksim Tünel'de paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması yürekleri ağızlara getirdi.

RAHAT TAVIRLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Taksim Tünel'de pateniyle gezen genç, bir arabanın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede gencin yaptığı bu hareket yürekleri ağızlara getirdi. Gencin rahat tavırları ise hayrete düşürdü.

İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

HEM KENDİNİ HEM DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan patenli gencin, trafikteki tehlikeli yolculuğu ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin trafikte bir aracın arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.

İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

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