Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
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Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

18.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:48
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Gelen son dakika haberine göre TAKSİM, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu.

TAKSİM, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.


Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Son dakika haberleri... Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 15:48:10. #1.15#
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