Taksim'de Kızılderili kıyafetli sokak sanatçısı ilgi çekti - Haberler
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Taksim'de Kızılderili kıyafetli sokak sanatçısı ilgi çekti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Taksim'de Kızılderili kıyafetli sokak sanatçısı ilgi çekti

Taksim Meydanı'nda üzerine giydiği Kızılderili kıyafetiyle üflemeli bir çalgı çalan sokak sanatçısı dikkatleri üzerine çekti.

Taksim Meydanı'nda üzerine giydiği Kızılderili kıyafetiyle üflemeli bir çalgı çalan sokak sanatçısı dikkatleri üzerine çekti. Sanatçıyı gören vatandaşlar ve çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taksim Meydanı'nda üzerine giydiği Kızılderili kıyafetiyle üflemeli bir çalgı çalan sokak sanatçısı ilgiyi üzerine topladı. Sanatçıyı gören çocuklar şaşkınlıkla izledi. Çocukların yanı sıra yetişkinler de sokak sanatçısını dikkatle takip etti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken sokak sanatçısı, dinleyicilere mini bir konser verdi. Vatandaşlar, sanatçının yanına gelip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kızılderili, Taksim, Yerel, Haber

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