İranlı turistin gasp edilip, dövülmesi güvenlik kamerasında
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İranlı turistin gasp edilip, dövülmesi güvenlik kamerasında

İstanbul'da iki kişi, İranlı bir turisti gasp ettikten sonra darp etti. Şüphelilerden biri tutuklanırken, gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

21.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:45

İstanbul Taksim'de kendisini polis olarak tanıtan iki kişi, İranlı bir turisti gasp ettikten sonra tekme ve tokatlarla dövdü. Kimliği tespit edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşanan gasp ve darp anlarını bir güvenlik kamerası kaydetti.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

14 Mart Cumartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde, valiziyle birlikte dışarıda olan İran uyruklu Mahdiyar B.'nin yanına kimliği belirsiz iki şahıs geldi. Turistle bir süre sohbet eden şahıslar ardından kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar, yol kenarına çektiklerin turisti kulübeye yaslayıp üst aramasını yapmaya başladı. O esnada şahsın parasını ve telefonuna el koyan şahıslar,tepki göstermesi üzerine turisti tekme ve tokatlarla dövdü. Darp eden şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, turist ise bir süre peşlerinden koşarak zanlıları yakalamaya çalıştı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından turistin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, turistin sözlü ifadesinin ardından çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların eşkallerini belirleyerek birinin kimliğini tespit etti. Bölgede çalışmalara başlayan Beyoğlu polisi, Şevket Y'yi Turan Caddesi ile Yeni Kafa Sokak kesişiminde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ MAKİNESİ ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette "yağma", "gasp", "kapkaç" ve "uyuşturucu madde imalatı" gibi suçlardan kaydı bulunan Şevket Y, suçunu kabul etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP VE DARP ANLARINI GÜVENLİK KAMERASINDA

Turistin yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki şahıs İranlı turistin yanına gelerek sohbet ediyor. Sahte kimlik göstererek kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, turisti yol kenarına çekiyor. Turistin üst aramasını yapan şahıslar onu gasp ediyor. Gaspın ardından turist tekme ve tokat dövülüyor. Şahıslar kaçarken turist ise peşinden koşuyor.

İranlı turistin gasp edilip, dövülmesi güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

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