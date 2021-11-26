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Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında, Taksim Meydanında helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

İSTANBUL - İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında, Taksim Meydanında helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı'nda asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanında oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda Narkotik Köpeği Işın ile arama gerçekleştirdi.

Havadan helikopter destek verdi

Uygulamaya havadan helikopterde destek verdi. Araç içerisinde bulunanlara GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerde ise üst araması yapıldı.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

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