Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını uzun süre takip edip tacizde bulunan ve polisin filmleri aratmayan operasyonuyla etkisiz hale getirilen şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

21.09.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:16

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını uzun süre takip eden ve sonrasında sözlü tacizde bulunan şahıs güvenlik timleri tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

POLİS ALIP SERBEST BIRAKTI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı. Olayın ardında Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

SAVCILIK TALİMAT VERDİ HER YER ARANIYOR

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (6)
YALAN: değer bi şehvet uğruna gel yan yat
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ABDULLAH B.: çocuk belli ki çıkma teklif edecekti ama her halinden utangaç olduğu belli. Çekingen olduğu için kıza açılamadı durumdan vazife çıkaran polis zaten macera peşinde. Çocuğun hayatı kaydı. Ortada ne sözlü ne de fiziki bir taciz yok. Ama gel gör ki medya işte
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METE: yani adamlar emek emek yakaladı geri bıraktılar. şimdi yeniden arayıp bulacaklar düzeltin artık şu işleri yav valla düzeltin
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