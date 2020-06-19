Taksim'de etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Taksim'de etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul Taksim Meydanı'nda etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

19.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:52

İstanbul Taksim Meydanı'nda etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görüldü.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından beklenen yağış Taksim Meydanı'nda da etkili oldu. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenlerin ise şemsiyelerle yoluna devam ettiği görüldü.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim'de etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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