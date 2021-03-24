Taksim'de dolu sürprizi

TAKSİM'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar dolu yağışı ile karşılaştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyeleri kullanarak dolu yağışından korunmaya çalıştı. Hazırlıksız olan vatandaşlar ise aniden bastıran dolu yağışında Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde güçlükle ilerlediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür EREN