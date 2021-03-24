Taksim'de dolu sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Taksim'de dolu sürprizi

24.03.2021 07:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:02

TAKSİM'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü.

TAKSİM'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar dolu yağışı ile karşılaştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyeleri kullanarak dolu yağışından korunmaya çalıştı. Hazırlıksız olan vatandaşlar ise aniden bastıran dolu yağışında Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde güçlükle ilerlediler. 

Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi
Taksim'de dolu sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür EREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de dolu sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 08:02:19. #1.16#
title