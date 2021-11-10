Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni - Haberler
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Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İSTANBUL (DHA) - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasının ardından Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Saatler 09.05 gösterdiğinde sirenler çaldı ve Taksim'de hayat durdu.


- İstanbul
Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

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