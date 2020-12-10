TAKSİM CAMİİ DUVARINA ÇIKIP JİLETLE KENDİSİNE ZARAR VERDİ
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TAKSİM CAMİİ DUVARINA ÇIKIP JİLETLE KENDİSİNE ZARAR VERDİ

10.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:20
TAKSİM CAMİİ DUVARINA ÇIKIP JİLETLE KENDİSİNE ZARAR VERDİ

TAKSİM Meydanı'nda yapımı devam eden caminin duvarına çıkarak, bin 500 lira borcu bulunduğunu bağırarak, elinde tuttuğu jiletle kendisine zarar veren kişi ikna edilerek itfaiye aracı ile indirildi.

TAKSİM Meydanı'nda yapımı devam eden caminin duvarına çıkarak, bin 500 lira borcu bulunduğunu bağırarak, elinde tuttuğu jiletle kendisine zarar veren kişi ikna edilerek itfaiye aracı ile indirildi.Taksim Meydanı'ndaki yapımı devam eden caminin bahçe duvarı üzerine bugün saat 16.30 sıralarında çıkan soyadını söylemeyen Ramazan adlı kişi, bin 500 lira borcunu ödeyemediğini bağırarak, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde gelen müzakereci polisler bu kişiyi duvardan inmeye ikna etti. Bölgeye gönderilen merdivenli itfaiye aracının sepetine binen Ramazan, indirilerek Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu olayı görüntülemek ve ne olup bittiğini izlemek isteyenler kalabalık oluştururken polisler sık sık meraklılara Koronavirüs tehdidini hatırlatarak sosyal mesafe kuralına uyma ve burada beklememeleri konusunda uyardı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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