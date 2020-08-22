Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
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Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı

Ankara'da bir taksici ile müşteri arasında hız tartışması yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası olay yerine gelen diğer taksiciler, müşteriyi sopalarla darp etti. Olay anı kameralara anbean yansıdı.

22.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:31

Son günlerde şiddet olaylarıyla gündeme gelen taksiciler, Ankara'da bir müşteriyi sopalarla darp etti.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici ile müşteri arasında "Neden hızlı gittin" meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası bölgeye çok sayıda taksici geldi.

MÜŞTERİYİ SOPALARLA DARP ETTİLER

Taksiciler, savunmasız müşteriyi sopalarla darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Taksicilerin yolcuyu sopalarla darp ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Haber Yorumları (16)
SELÇUKLU: Adli soruşturmadan geçirilmeleri ve kılık kıyafet düzenlemesi lazım. Araçlarda görünen yere şikayet hattı telefonu asılmalıdır.
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UBER: Uberi kapatırsanız böyle olur
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UZAK YILDIZ: Bu gün bebeğimizi hastaneye götürdük. Bir uygulamadan taksi çağırdık. Okadar özenli ve sarmadan götürdükü bizi kendisine teşekkürettim. Taksiciler arasında iyilerde var kötülerde. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın.
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