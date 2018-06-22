Ücreti Fazla Bulup İtiraz Eden Turist, Taksicilerden Dayak Yedi! Saldırı Anı Kamerada

Taksim'de otellerin olduğu bölgeye taksiyle gelen Arap turistler, fazla para istediğini iddia ettikleri şoföre tepki gösterince bir grup taksicinin saldırısına uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜCRERİ FAZLA BULAN TURİSTLER ŞOFÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Beyoğlu Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana gelen olayda göre Suudi Arabistan uyruklu turistler, akşam saatlerinde uçaktan inerek havalimanında taksiye bindi. Bir süre sonra Talimhane bölgesindeki otellerine varan turistler araçtan indi. O esnada taksi şoförü turistlerden ücreti istedi. Ancak ücretin kabarık olduğunu iddia eden turistler, şoföre tepki gösterdi.

TURİSTLER TAKSİCİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan diğer taksi şoförleri de olay yerine geldi. Çıkan kavgada turistler taksiciler tarafından darp edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde taksici Arap turiste saldırıyor.