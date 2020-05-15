Taksicileri soyan bıçaklı gaspçı tutuklandı BAYRAMPAŞA'da iki ayrı gün bindiği taksilerle Arnavutköy'e gittikten sonra burada bıçak tehdidi ile taksicilerin paralarını gasp ettiği iddia edilen kişi, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polis tarafından yakalandı.

BAYRAMPAŞA 'da iki ayrı gün bindiği taksilerle Arnavutköy 'e gittikten sonra burada bıçak tehdidi ile taksicilerin paralarını gasp ettiği iddia edilen kişi, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "Yağma" suçundan tutuklandı.

BİNDİĞİ TAKSİLERİ SOYDU

Ticari taksi sürücüsü Erkan G., polise başvurarak 7 Mayıs tarihinde Bayrampaşa'da taksisine binen bir müşteriyi Arnavutköy'ün Boğazköy İstiklal Mahallesi'ne götürdüğünü, müşterinin burada bıçak tehdidi ile 500 lirasını gasp ettiği yönünde şikayette bulundu.

Yine ticari taksi sürücüsü olan Yılmaz K., 11 Mayıs tarihinde yine Bayrampaşa'da taksisine binen müşteriyi Arnavutköy'ün Boğazköy Mezarlığı'na götürdüğünü, müşterinin burada bıçak zoruyla 600 lirasını gasp ettiği şikayetinde bulundu. Taksilerin izlediği güzergahın kamera kayıtlarını inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayın Muhammet M. (20) isimli kişi tarafından yapıldığını tespit etti.

TUTUKLANDIKamera kayıtlarının incelemesi sonucu polis tarafından 14 Mayıs'ta yakalanan Muhammet M., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Yağma" suçundan tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA