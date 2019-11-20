Taksicilere "turizm" eğitimi

20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:42

Kayseri'de faaliyet gösteren taksicilere, "Turist Dostu Taksi" programı kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğinde düzenlenen eğitimlerin ilki Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'ye son yıllarda yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin bunda payının büyük olduğunu belirten Cıngı, "Kayseri, Erciyes üzerinden ciddi bir turizm noktası haline gelmeye başladı. Son 3 yıldır direkt uçuşlarla onbinlerce yabancı turist şehrimize geliyor." dedi.

Cıngı, turizm kenti olmanın birçok unsuru olduğunu vurgulayarak "Taksici esnafımız gibi, turistlerin alışveriş yaptığı esnafımızın turizm şuuruna sahip olması gerekiyor. Turistlerin gitmek istedikleri yerleri bilmeleri gerekiyor, orayı turiste anlatması gerekiyor. Seyahat esnasında taksici esnafımızın aynı zamanda rehberlik yapması gerekiyor. Biz de böyle bir ihtiyacı hissettik. Şehirde yaklaşık 900 taksici var. Taksicilerimizin tamamını grup grup eğitime alacağız." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eğitimin iki gün sürmesini planladıklarını ifade ederek taksicilere Kayseri'ye gelen turistleri nasıl karşılamaları, nereleri gezdirmeleri gerektiği ile kültürel ve tarihi değerleri nasıl anlatacakları konusunda eğitim verileceğini söyledi.

Taksicilerin kentin kültür elçileri olacağını belirten Dursun, Erciyes AŞ'ye böyle bir eğitime öncülük ettiği için teşekkür etti.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de her taksicinin birer turizm rehberi olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Böyle bir eğitim programının düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ateş, "Bu şehir hepimizin. Dolayısıyla herkes üzerine düşeni yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA