Taksicilerden, Prag Büyükelçisi olarak atanan Egemen Bağış'a uğurlama

11.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:34

Çekya'nın başkenti Prag'a Büyükelçi olarak atanan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Taksiciler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyelerince uğurlandı.

Taksiciler, Türkiye ve Çekya bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla kortej eşliğinde Egemen Bağış'ın aracını İstanbul Havalimanı VIP Salonu önüne kadar takip etti.

Bağış ve beraberindeki eşi Beyhan Bağış'ı İstanbul Havalimanı VIP Salonu girişinde Türk ve Çekya bayrakları ile "Taksici Esnafı Her Zaman Yanınızda" yazılı pankartla karşılayan taksiciler, Bağış'a plaket eşine ise çiçek takdim etti.

Egemen Bağış, burada yaptığı konuşmada, uğurlama töreninden dolayı İstanbul Taksiciler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Silahyürekli'ye ve taksicilere teşekkür etti.

Bağış, 2002'den bu yana İstanbul'daki taksicilerle gönül bağı oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Onlar hep benim yanımda durdular. Ben de onların yanında durdum. Avrupa Birliği bakanıyken onları Türkiye'nin müzakere heyetinin doğal üyesi ilan etmiştim. Çünkü ülkemize gelen her turist ilk olarak taksicilerimizle tanışıyor. Onların verdiği ilk intiba sayesinde Türkiye'nin Batılı, Avrupalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu öğreniyorlar. Taksicilerimiz bizim yüz akımız. Sabahlara kadar direksiyon başında bu ülkenin huzuru için bu ülkenin dinamiklerinin çalışması için çalışıyorlar. 15 Temmuz akşamı da taksicilerimizin ne kadar vatansever olduğunu bütün dünya gördü. Onun için ben onların kardeşi, abisi olmaktan gurur duydum. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İstanbul'un taksicileriyle Prag'ın taksicileri arasında köprü oluşturacağız."

Silahyürekli de Bağış'ın taksicilerle apayrı bir diyalog kurduğunu, bu nedenle kendisini törenle uğurladıklarını dile getirdi.

Kendilerini Prag'a davet eden Bağış'ı ilk fırsatta İstanbul taksicilerinden oluşan bir heyetle ziyaret edeceklerini aktaran Silahyürekli, Bağış'a yeni görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Bağış ve eşi, taksicilerle vedalaşarak, VIP Salonuna geçti.

Kaynak: AA