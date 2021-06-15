Taksicilerden aşı teşekkürü, ÖTV isteği
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Taksicilerden aşı teşekkürü, ÖTV isteği

Taksicilerden aşı teşekkürü, ÖTV isteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilerin aşılamada öncelikli gruba alınması yönündeki çağrılarını duyan yetkililere teşekkür etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilerin aşılamada öncelikli gruba alınması yönündeki çağrılarını duyan yetkililere teşekkür etti. Anık, bir diğer talepleri olan ÖTV indirimini hatırlattı, "Yüzde 45 ÖTV yükümüzün hafifletilmesi için de müjde bekliyoruz" dedi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksici esnafının aşılamada öncelikli gruba alınması yönündeki çağrılarının duyulduğunu, bu nedenle memnun olduklarını ifade ederek hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Celil Anık, uzun süredir çözüm bekledikleri ÖTV sorununu da hatırlatarak, sıfır araç alımında ödemek zorunda kaldıkları yüzde 45 ÖTV'nin aşağıya çekilmesi gerektiğini, hükümetten bu konuda da müjde beklediklerini açıkladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, otomobil fiyatlarında son dönemde yaşanan artışa da dikkat çekerek, "Pandemi koşulları nedeniyle işlerin azaldığı bir dönemde araç fiyatları tırmandı. Araçlarımızı yenileyebilmemiz giderek zorlaşıyor. Ülke genelindeki 100 bine yakın taksicinin gözü kulağı uzun süredir Ankara'da. ÖTV yükümüzün hafifletilmesini istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ÖTV'nin yüzde 4-8 arasında değiştiğine, bu durumun haksız rekabete yol açtığına da işaret ederek, şunları söyledi:

"Taksici esnafına yapılan haksızlığı devletimizin ilgili birimlerine pek çok kez aktardık. 15 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. ÖTV ödemeyelim diye bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Yüzde 20 civarında makul düzeye çekilmesini istiyoruz. Sesimiz bir kez duyuldu, 2016 yılında bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti getirildi, bu uygulama da Haziran 2019'da sona erdi. Mutlaka kalıcı bir düzenleme yapılmalı, ÖTV yükünün altında ezilen esnafımızın yüzü güldürülmeli." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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