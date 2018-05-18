Taksici, Araçta Uyuyakalan Kadın Müşterisini Ormanlık Alana Götürüp Taciz Etti
İstanbul'da taksisine binip uyuyakalan kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği ve öpmeye çalıştığı iddia edilen şoför hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da yolcusunu taciz ettiği iddia edilen taksiciye 14 yıl hapis cezası istendi
Taksim'de taksisine binen R.T. (38) isimli kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği, öpmeye çalıştığı iddia edilen şoför İ.K. (30) hakkında "cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre olay şöyle gelişti:
YOLDA UYUYAKALDI
Samatya'daki evine gitmek isteyen R.T., kendisiyle aynı yöne gidecek bir başka kadın müşteriyle aynı taksiye bindi. Yol üzerinde diğer kadın araçtan indi. O sırada R.T. uyuyakaldı. Uyandığında nereye geldiklerini anlamadı. Neden buraya geldiklerini sorduğunda ise taksici İ.K. kapıları kilitledi. Bir süre sonra aracın bozulduğunu söyleyerek duran İ.K., R.T.'yi ellemeye ve öpmeye başladı. Direnen R.T., taksiden inerek kaçmayı başardı. R.T.'yi yolda gören bir kamyon şoförü, genç kadına yardım etti. İ.K. ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli İ.K., "Samatya'ya geldiğimizde arkadaki kadın indi. Araçta kalan şikâyetçi, bana dokunmaya başladı. Kemerburgaz tarafına gittik. Para karşılığı ilişkiye girmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Sonra yoldan geçen bir kamyonu durdurarak uzaklaştı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
"BENİ KURTARIN DEDİ"
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre kamyon şoförü C.T. ise "Taksici yanıma gelerek 'Aracım bozuldu' dedi. Arkasından bir kadın geldi, 'Beni kurtarın' diye bağırdı. Taksici kadını susturmaya çalıştı. Ben engelleyince kadın kamyona sığındı. Taksici de aracına binerek uzaklaştı. Yalan söylediğini, aracın bozuk olmadığını anladım. Kadını polis merkezine yakın bir yerde bıraktım" diye konuştu.
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Bu taksi şöförlerinde bir puanlama sistemi olsa ve her taksinin üstünde yazsa bak yeminle puanı yüksek şöförü bulmak için akşama kadar beklerizCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kaç kişiyi öldürmüş???? 14 yılCevap Yaz 2 7 Yayından KaldırASLI: illaki öldürmesi gerekli değilmi yaptığı çok normak kadına tacizde bulmak çok kolay seninde çocuğuna tacizde bulunsun sen normak karşıla senin gibiler yüzünden bu türkiye böyle oldu idam edilmeli ne cezası7 Yayından Kaldır
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Valla pes yani taksici nin biri öyle çıkktıysa bunu hepsine mi mal edelim ayrıca dünyanın hiç bir yerinde uber Sevilmez mesala Danimarka da kapatıldı korsan cd gibi düşününCevap Yaz 2 13 Yayından KaldırHAKAN: korsan değil vergisini ödüyor sınavına giriyor bütün gelgelerini alıyor neresi korsan12 3 Yayından Kaldır