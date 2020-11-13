Taksici, annesini hastaneye götürmek için anlaştığı adamı hastanelik edip ölümle tehdit etti

İstanbul'da Mustafa D., annesini hastaneye götürmek için 150 lira karşılığında taksici Tarık Ş. ile anlaştı. Hastaneye gidip geldikten sonra Mustafa D.'den 600 lira isteyen taksici, istediği parayı alamayınca ağabeyi ile birlikte yolcuyu döverek hastanelik etti. Öte yandan taksici ve ağabeyi darbettikleri şahsı bıçak göstererek ölümle tehdit etti.

Sarıyer'de meydana gelen olayda, Mustafa D., taksici Tarık Ş.'yi arayarak, annesini hastaneye götürüp getirmesi için 150 liraya anlaştı.

Mustafa D., annesini hastaneye götürüp getirdikten sonra taksiciye 100 lira verdi ve kalan 50 lirayı bankadan çekerek getireceğini söyledi. Ancak taksici Tarık Ş, Mustafa D.'den 600 lira istedi. Taksicinin bu isteğinden sonra sorun çıkacağını anlayan Mustafa D., annesini yakın bir yere bırakarak taksicinin yanına geldi.

DARBEDİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Taksici Tarık Ş., Mustafa D.'yi ağabeyi Taylan Ş.'nin beklediği tepe üstü bir yere götürdü. Mustafa D.'ye, "600 lirayı vermekten başka şansı olmadığını" söyleyerek ağabeyi ile birlikte darbeden Tarık Ş., bir de bıçak göstererek ölümle tehdit etti. Kardeşler, Mustafa D.'den zorla 500 lira aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna çeşitli yaralar alan ve burnu kırılan Mustafa D., iki kardeşten şikayetçi oldu.

BEKLERKEN TAKSİMETREYİ AÇACAĞINI SÖYLEMİŞ

Şüphelilerden Tarık Ş. ifadesinde Mustafa D. ve annesini bir hastaneye götürüp getirmek için 150 liraya anlaştıklarını kabul etti ancak hastaneye götürdükten sonra 150 lira istediğini söyledi. Mustafa D.'nin beklemesini istemesi üzerine beklerken taksimetreyi açacağını söylediğini, bunu da Mustafa D.'nin kabul ettiğini ileri sürdü. Taksimetrenin 460 lira civarında yazdığını vardıklarında bu nedenle 600 lira istediğini söyleyen Tarık Ş., Mustafa D'nin 100 lirayı attığını, gerisini sonra vereceğini söylediğini iddia etti.

KAVGAYI AYIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Taksiyi teslim edeceği için paranın tamamının istediğini ancak Mustafa D.'nin parası olmadığını belirtmesi üzerine Mustafa D.'yi, taksinin sahibi olan ağabeyi Taylan Ş. ile konuşmaya götürdüğünü anlattı. Bu sırada Mustafa D.'nin polis imdat hattını arayarak gasp edildiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten Tarık Ş, Mustafa D'nin ağabeyine vurduğunu gördüğünü ve kavgayı ayırdığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Tarık Ş'nin ifadesindeki iddialara göre; Mustafa D., haksız olduğunu kabul etti ve yüzü kanlı olduğu için Tarık Ş.'yi kendi annesinin yanına göndererek annesin kartını aldırdı ve kart ile çektiği 500 lirayı Tarık Ş.'ye verdi. Tarık Ş. ve Taylan Ş., üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Savcılık soruşturması doğrultusunda şüphelilerin 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.