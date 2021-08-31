Taksi şoförü ormanda rastladığı ayı ile öz çekim yaptı sosyal medyayı salladı
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Taksi şoförü ormanda rastladığı ayı ile öz çekim yaptı sosyal medyayı salladı

Taksi şoförü ormanda rastladığı ayı ile öz çekim yaptı sosyal medyayı salladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'de taksi şoförü Gürsel Demir (40) ormanlık alanda rastladığı ayıyı önce oturup izledi, daha sonra öz çekim yaparak sosyal medyada paylaştı.

Artvin'de taksi şoförü Gürsel Demir (40) ormanlık alanda rastladığı ayıyı önce oturup izledi, daha sonra öz çekim yaparak sosyal medyada paylaştı. O anları ise cep telefonu kayıt eden taksi şoförü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan taksi şoförü Gürsel Demir, ilçeye bağlı Kocabey köyüne yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolunda ormanlık alanda bir boz ayıya rastladı. Taksisinden inen Demir, ayının kendini umursamamasıyla 10 metreye kadar yaklaştı.

Cep telefonuyla çekim yapan Demir, daha sonra öz çekim yaptı. Telefonuyla video çeken Demir, "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" ifadelerini kullandı.

Demir bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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