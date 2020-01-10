Taksi 5 filmi konusu nedir? Taksi 5 oyuncuları ve Taksi 5 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Taksi 5 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Taksi 5 konusu, Taksi 5 özeti ve Taksi 5 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Taksi 5 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Taksi 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Taksi 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Taksi 5 konusu nedir, Taksi 5 oyuncuları kimler ve Taksi 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.
TAKSİ 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya'daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.
TAKSİ 5 OYUNCULARI VE KADROSU
Taksi 5 Yönetmen: Franck Gastambide
Taksi 5 Oyuncular: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Ramzy Bedia, Edouard Montoute
Taksi 5 Tür: Aksiyon, Komedi, Polisiye
Taksi 5 Yapım Yılı: 2018 (102 dk)
Taksi 5 Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018 Cuma
Taksi 5 Senaryo: Franck Gastambide, Stéphane Kazandjian
Taksi 5 Yapım Ülkesi: Fransa
Taksi 5 Orijinal Dil: Fransızca
Taksi 5 Orijinal Adı: Taxi 5