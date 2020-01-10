: Taksi 5 filmi konusu nedir? Taksi 5 oyuncuları ve Taksi 5 özeti!

10.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:30

İzleyenleri ekrana bağlayan Taksi 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Taksi 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Taksi 5 konusu nedir, Taksi 5 oyuncuları kimler ve Taksi 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAKSİ 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya'daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

TAKSİ 5 OYUNCULARI VE KADROSU

Taksi 5 Yönetmen: Franck Gastambide

Taksi 5 Oyuncular: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Ramzy Bedia, Edouard Montoute

Taksi 5 Tür: Aksiyon, Komedi, Polisiye

Taksi 5 Yapım Yılı: 2018 (102 dk)

Taksi 5 Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018 Cuma

Taksi 5 Senaryo: Franck Gastambide, Stéphane Kazandjian

Taksi 5 Yapım Ülkesi: Fransa

Taksi 5 Orijinal Dil: Fransızca

Taksi 5 Orijinal Adı: Taxi 5

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