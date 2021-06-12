Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, taklalar attıktan sonra bir eve çarparak durabildi.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, taklalar attıktan sonra bir eve çarparak durabildi. Araçta yaya olarak bulanan ve meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan Süleyman E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye-Hatay yolu Kırıkçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hatay'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Kadir Ç.'nin (26) kullandığı Volksvagen marka 06 CFB 298 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Araç daha sonra savrularak yol kenarında bulunan bir eve çarptıktan sonra durabildi.

Uzman Çavuş olan sürücü ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Süleyman E. (36) kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Uzman Çavuş Kadir Ç. ise Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal