Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Melike B. yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Melike B. yaralandı.

Kaza, gece yarısı D-130 yolu Halıdere geçişinde meydana geldi. Melike B. yönetimindeki 41 KK 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Melike B., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Melike B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA