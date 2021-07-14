Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Çanakkale'nin Çan ilçesinde takla atan Renault marka otomobilde bir kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde takla atan Renault marka otomobilde bir kişi yaralandı.

Tepeköy yakınlarında Gönül G. idaresindeki 17 HD 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç yoldan geçen diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla döndürüldü. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan alınan yaralı sürücü, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevdanur Şahin

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