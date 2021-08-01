Takla atan otomobil ters döndü; 3 kişilik aile yaralandı

BİLECİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takta atarak ters döndü.

BİLECİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takta atarak ters döndü. Kazada sürücü, eşi ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl-Bozüyük kara yolu Kızılcapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Sedat Turan kullandığı 16 AOA 417 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki araziye savruldu. Takla atarak ters dönen otomobilde Sedat Turan, araçta bulunan eşi Meltem ve kızları Sema yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Meltem Turan'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas