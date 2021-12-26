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TAKLA ATAN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu araçta yolcu konumunda bulunan Abdurrahman Öcal (54), hayatını kaybetti.

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KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu araçta yolcu konumunda bulunan Abdurrahman Öcal (54), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Zerdali köyü Zerdali köyü Çatak mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Abdurrahman Öcal, bugün iş makinesi tutarak tarlasında kazı çalışması yaptırdı. Öcal, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılmak için operatörlüğünü Serdar B.'nin yaptığı iş makinesine bindi. Tarlada hareket halindeki iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla attı. Kaza sırasında iş makinesinden düşüp, aracın altında kalan Öcal, ağır yaralandı, operatör Serdar B. ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Öcal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKLA ATAN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

TAKLA ATAN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

TAKLA ATAN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

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