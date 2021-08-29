Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Akaydın (33) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Akaydın (33) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Çayköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli ilçesi yönüne giden İsmet Akaydın, kullandığı 45 SC 0088 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrulup, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Akaydın, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akaydın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Neşet Ertaş Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Salih Uçan Mesut Özil Arda Güler Burak Yılmaz Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:10:31. #1.15#

title