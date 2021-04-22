Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı

Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi.