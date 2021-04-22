Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı
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Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı

İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL - Haberler | 3. Sayfa

Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi.

Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi. Takla atan aracın sürücüsünü belediye işçisi kurtardı.

Kaza, Şehitkamil İlçesi Fıstıklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Bilecan idaresindeki 27 729 plakalı Citroen marka otomobil karşı yönden gelen 27 FMA 27 plakalı Chevrolet marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Erhan Bilecan'ın kullandığı otomobil takla atarak durabildi. Hafif şekilde yaralanan Bilecan'ı Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde çalışan Duran Kocamanbaş araçtan çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayı gören ve yaralıya yardıma koşan Duran Kocamanbaş ise yaşananları anlattı. Kocamnbaş, "Kazadan sonra araçtan çıkarttık sonra çimleri suladığım hortumumda yakındaydı araçtan duman çıkınca müdahale etmek zorunda kaldım. İtfaiye gelene kadar su tutarak söndürdüm" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı
Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı
Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı
Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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