Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
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Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bayrampaşa'da üç aracın karıştığı kazada takla atıp hurdaya dönen otomobildeki iki kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sebebiyle kazadan yara bile almadan kurtuldu.

Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
21.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:17

Bayrampaşa'da üç otomobilin karıştığı kazada, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak takla atan aracın içerisindeki 2 kişi yara bile almadan kurtuldu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne derseniz deyin, emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık" dedi.

TAKLA ATAN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR

Kaza, O-3 bağlantı yolunda dün saat 19.00'da meydana geldi. İddiaya göre Sağmalcılar mevkii Aksaray yönünde ilerleyen otomobile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Çapmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi kazayı gören diğer sürücülerin de yardımıyla dışarıya çıktı. Üç otomobilin karıştığı kazada, takla atıp kullanılmaz hale gelen otomobilin içinde bulunan iki kişi kazadan şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.

"KEMER OLMASA ÖN CAMDAN ÇIKARDIK"

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne derseniz deyin, emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. Araçta iki kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı. Emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. Ben en sol şeritte giderken sağımdaki araç önüme makas atar gibi gelince o bana çarptı. Ben de kontrolden çıkıp diğer en sağdaki araca çarptım, sonra bariyerlere çarpıp takla attım. Trafik vardı, trafik bir anda açılınca ve tüm araçlar aynı anda hızlanınca yoldan çıktık, 80-90 kilometre. Çok hızlı değildim ama bir anda kontrolü kaybedince kaza oldu" diye konuştu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: DHA

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