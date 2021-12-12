Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA (İHA) - Muğla'da yağış sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde 48 RG 119 plakalı aracın sürücüsü ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye 112 ambulans, bölge trafik ve Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği AKS ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri takla atması sonrası yan duran aracın içindeki sürücüyü her ihtimale karşı boyunluk takarak araç içinden çıkardı ve 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. - MUĞLA

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