Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
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Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu oldu. Akalın, sözleşmeye imza attığı dakikaları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir takipçisinin, yeni programı hakkındaki, "Bir popstar niye yemek programı sunar" yorumuna sinirlenen Akalın, "Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!" yanıtını verdi. Akalın'ın yanıtı tepki çekti.

Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı programın final yapmasının ardından, kanalın Seda Sayan'la anlaştığı haberleri nedeniyle Sayan'la kavga eden ve uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu oldu. Akalın, Kanal D'de yayınlanan programının müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi

"4. DALGA GELİNCE GÖRECEĞİM SİZİ"

Ünlü şarkıcının haberi paylaşmasından sonra sosyal medyada çok fazla yorum alan ünlü isim gelen yorumları da yanıtsız bırakmadı. 'Gelinim Mutfakta' programının yeni sunucusu olan Demet Akalın "Bir popstar niye yemek programı sunar" eleştirisine şu yanıtı verdi:

"Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!"

Demet Akalın'ın takipçisine yönelik verdiği yanıtta, salgın konusunda genelleme yapması tepkilere neden oldu. Çok sayıda takipçisi, Akalın'ın kullandığı ifadelerin yanlış olduğuna vurgu yaptı.

Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi - Haberler Magazin
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