Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü

12.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:47
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Lipa'nın iddialı sırt dekoltesi olay oldu. Birçok kullanıcının yorum yağdırdığı paylaşım takipçileri ikiye böldü.

Bir süredir aşk yaşayan Dua Lipa ile Anwar Hadid, Meksika tatilini sürdürüyor. 22 yaşındaki Lipa ile 21 yaşındaki Anwar Hadid, önceki gün bir akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştu. Dua Lipa, sevgilisiyle çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşıma da hem takipçilerinden hem de çeşitli internet sitelerinden çok sayıda yorum geldi.

"BU AŞK ONUN GİYİM TARZINI DA DEĞİŞTİRDİ"

Bir grup takipçisi Dua Lipa'nın Anwar Hadid ile sevgili olmadan önce daha farklı bir giyim tarzına sahip olduğunu belirterek "Bu aşk onun giyim tarzını da değiştirdi" diye görüş bildirdi.

"90'LI YILLARIN MODASI"

Bazı takipçileri de Dua Lipa'nın giydiği kıyafetin 90'lı yılların modası olduğunu savunup, sergilediği görüntünün "komik" olduğunu savundu.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Dua Lipa'nın başka bir takipçisi de "Kadınların artık kendilerine daha fazla saygı göstermesinin zamanı geldiğini, bazı şeylerin özel tutulması gerektiğini" savundu. Fakat bu yoruma cevap veren bazı takipçileri de "Hava sıcak ve onlar da deniz kenarındalar" diyerek Lipa'nın kıyafet tercihini savundular.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü

Kaynak: Hürriyet

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