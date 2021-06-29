Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı
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Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı

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Instagram fenomeni Madison LeCroy'un bir arkadaşıyla içki içtikten sonra yaptığı canlı yayında göğüsleri açıldı. Genç kadın, takipçilerinin saniye saniye şahit olduğu olay için utanç duyduğunu diledi.

Televizyon ünlüsü ve Instagram fenomeni Madison LeCroy'un bir arkadaşıyla Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, göğüslerinin açılması tepkilere neden oldu.

Madison LeCroy, Instagram 'da sarhoş ve özensiz bir canlı yayın sırasında yanlışlıkla göğüslerini herkese gösterdikten sonra basının ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline geldi.

Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayına göğüsleri açıldı

İLGİNÇ HAREKETLERDE BULUNDU

İngiliz televizyonlarında yayınlanan Southern Charm programında boy gösteren Madison LeCroy'un arkadaşlarıyla eğlendiği ve sarhoş olduğu belli olan videoda yanlışlıkla birkaç defa göğüsleri açıldı. Arkadaşıyla birlikte dans etmeye kendini kaptıran yıldız bir ara dans ettiği arkadaşının omuzuna çıktığı görülüyor.

Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayına göğüsleri açıldı

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan canlı yayın kazasının ertesi günü Madison LeCroy, yeni bir gönderiyle yaşadıklarını anlattı. Instagram hikayelerinde, "Evet, kendimi berbat, utanmış, hala sarhoş hissediyorum. Dün gece elimden gelenin en iyisi değildi ve açıkçası iyi vakit geçirdim. Göğüslerimin internetin her yerinde olduğunu yeni fark ettim." yazan bir gönderi paylaştı.

Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı

AYRILIĞIN NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Madison LeCroy, Jennifer Lopez ve eski nişanlısı Alex Rodriguez çiftinin ayrılma nedeni olarak gösterilmişti. FaceTime aracılığıyla Alex Rodriguez ile sohbet ettiğini doğrulayan 30 yaşındaki isim, fiziksel bir birliktelik yaşamadıklarını söylemişti.

Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı
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