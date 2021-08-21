Takip: İstanbul filmi oyuncuları kim? Takip: İstanbul konusu, oyuncuları ve Takip: İstanbul özeti!
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Takip: İstanbul filmi oyuncuları kim? Takip: İstanbul konusu, oyuncuları ve Takip: İstanbul özeti!

Takip: İstanbul filmi oyuncuları kim? Takip: İstanbul konusu, oyuncuları ve Takip: İstanbul özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Takip: İstanbul filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Takip: İstanbul konusu, özeti ve Takip: İstanbul oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Takip: İstanbul filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Takip: İstanbul filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Takip: İstanbul filmini izleyecek olanların merak ettiği Takip: İstanbul konusu nedir, Takip: İstanbul oyuncuları kimler ve Takip: İstanbul özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli CIA ajanı Bryan Mills ve karısı, Mills'in kendi kızını kurtarmak için öldürdüğü katilin babası tarafından İstanbul'da rehin alınırlar. Bryan Mills, ailesini kurtarmak için İstanbul'da yüksek aksiyonlu bir kovalamacaya girer ve ajanlık günlerinden edindiği tüm gizli yeteneklerini ve kabiliyetini kullanır.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Olivier Megaton, Robert Mark Kamen

Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Leland Orser, Jon Gries

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2012 (91 dk)

Vizyon Tarihi : 5 Ekim 2012 Cuma

Senaryo: Luc Besson

Yapımcı Firma: Europa Corp., Grive Productions Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yapım Ülkesi: Fransa Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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