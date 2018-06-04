Alacaklısını Takip Edip Sokak Ortasında Ayaklarından Vurdu
İstanbul'da, alacaklısı olan yaşlı adamı takip ettikten sonra ayaklarına ateş eden saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. İkilinin daha önce de birbirlerini silahla yaraladıkları ortaya çıktı.
İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, alacaklısı olduğu iddia edilen akrabasını ayaklarından vurdu. Yaşlı adamın vurulma anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
ALACAKLISI OLAN AKRABASINI TAKİP ETTİ
Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre Erol Keskin isimli zanlı, aralarında alacak verecek meselesi bulunan akrabası Atıf Keskin'i evinden çıktığı sırada takip etmeye başladı.
YAŞLI ADAMI TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURDU
Kısa süren takibin ardından Atıf Keskin'in arkasından gelen saldırgan, yaşlı adamın ayaklarına doğru ateş ederek yaralayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koşarak, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar da saldırganı yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı.
BİRBİRLERİNİ DAHA ÖNCE DE SİLAHLA YARALAMIŞLAR
Öte yandan yaşlı adamın ve saldırganın daha önce de birbirlerini silahla yaradıkları ortaya çıktı. Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde Atıf Keskin yolda yürürken saldırgan arkasından yaklaşıyor ve ayaklarına doğru ateş ediyor. Ayağına isabet eden mermiler nedeniyle ilk önce zıplamaya başlayan yaşlı adamın belindeki silah düşüyor.
Olay yerinde bulunan bir iş yeri çalışanları da hemen yaşlı adamı içeriye alarak saldırganın peşinden koşuyor. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra sağlık ekiplerine haber veriyor. Sağlık ekipleri de yaşlı adama olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıyor.
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Vuranda bir silah, vurulanda bir silah, olayı izleyende bir silah, olaydan kaçanlarda bir silah, ne garip silah su şişesi taşır gibi rahat artık, adamlar haklı gerçekten özgür bir ülke olduk.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hani derlerya ölenmi haklı ölüdrenmi?işte bu adamın belki kaç TL sini dolandırki bu kadar sinirlendirid. bunu gibi çok adi mahluklar var. bence kurşun sıkana ödül vermek lazım. Çünkü adaletin yaptırımı. dolandırna karşı yok.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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yaşına göre iyi dans ediyor. . dayıııı!!!! adama dansda ettir. . üflemeli çalgı aletide çaldırırlar. . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Kim bilir garibanin canini nasil yakti da bu duruma geldi! Seni beni nie vurmiyorlar demekki yasli cocugu dolandirmis ki canina tak etmis! Tmm cozum degil ama her Gun göruyoruz millet uckiyatciligi meslek haline getirmis böylelerine mustahakCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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nasılolsa af çıkarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır