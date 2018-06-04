Alacaklısını Takip Edip Sokak Ortasında Ayaklarından Vurdu

İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, alacaklısı olduğu iddia edilen akrabasını ayaklarından vurdu. Yaşlı adamın vurulma anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

ALACAKLISI OLAN AKRABASINI TAKİP ETTİ

Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre Erol Keskin isimli zanlı, aralarında alacak verecek meselesi bulunan akrabası Atıf Keskin'i evinden çıktığı sırada takip etmeye başladı.

YAŞLI ADAMI TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURDU

Kısa süren takibin ardından Atıf Keskin'in arkasından gelen saldırgan, yaşlı adamın ayaklarına doğru ateş ederek yaralayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koşarak, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar da saldırganı yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı.

BİRBİRLERİNİ DAHA ÖNCE DE SİLAHLA YARALAMIŞLAR

Öte yandan yaşlı adamın ve saldırganın daha önce de birbirlerini silahla yaradıkları ortaya çıktı. Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde Atıf Keskin yolda yürürken saldırgan arkasından yaklaşıyor ve ayaklarına doğru ateş ediyor. Ayağına isabet eden mermiler nedeniyle ilk önce zıplamaya başlayan yaşlı adamın belindeki silah düşüyor.

Olay yerinde bulunan bir iş yeri çalışanları da hemen yaşlı adamı içeriye alarak saldırganın peşinden koşuyor. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra sağlık ekiplerine haber veriyor. Sağlık ekipleri de yaşlı adama olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıyor.