Take-Two CEO'su, GTA modlarının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı!

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA modlarının kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu!

Take-Two Interactive geçtiğimiz ay içerisinde GTA Underground ve Kadakash'ın GTA San Andreas AI-HD Modu'da dahil olmak üzere çok sayıda GTA modunu kaldırdı. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick GTA modlarının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelnick, Take-Two'nun bu konuda esnek olmasına rağmen, ekonomisini tehdit eden veya kötü davranışlar sergileyen tüm modları kaldıracağını söyledi.

"GTA'NIN EKONOMİSİNİ TEHDİT EDEN, MODLARI KALDIRACAĞIZ"

Strauss Zelnick, GTA modlarının kaldırılması hakkında yaptığı açıklamada, "Mod konusunda oldukça esneğiz ama ekonomi tehdit altındaysa veya kötü davranış yer alıyorsa yayından kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Zelnick tarafından yapılan açıklamaları mantıksız bulan hayranlar, HD Texture Pack'in oyunun ekonomisini tehdit etmeyeceği konusunda hemfikir. Görünen o ki Take-Two Interactive bundan sonraki zamanlarda istemediği modları anında kaldıracak.