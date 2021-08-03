Take-Two CEO'su, GTA modlarının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı!
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Take-Two CEO'su, GTA modlarının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı!

Take-Two CEO'su, GTA modlarının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA modlarının kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu!

Take-Two Interactive geçtiğimiz ay içerisinde GTA Underground ve Kadakash'ın GTA San Andreas AI-HD Modu'da dahil olmak üzere çok sayıda GTA modunu kaldırdı. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick GTA modlarının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelnick, Take-Two'nun bu konuda esnek olmasına rağmen, ekonomisini tehdit eden veya kötü davranışlar sergileyen tüm modları kaldıracağını söyledi.

Take-Two CEO'su, GTA modlarının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı!

"GTA'NIN EKONOMİSİNİ TEHDİT EDEN, MODLARI KALDIRACAĞIZ"

Strauss Zelnick, GTA modlarının kaldırılması hakkında yaptığı açıklamada, "Mod konusunda oldukça esneğiz ama ekonomi tehdit altındaysa veya kötü davranış yer alıyorsa yayından kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Zelnick tarafından yapılan açıklamaları mantıksız bulan hayranlar, HD Texture Pack'in oyunun ekonomisini tehdit etmeyeceği konusunda hemfikir. Görünen o ki Take-Two Interactive bundan sonraki zamanlarda istemediği modları anında kaldıracak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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