Kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildi

Yemen'in Taiz ilinde kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Yemen'in Taiz ilinde kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Taiz merkezindeki Cemal Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, kamu hizmetindeki yetersizlikler, hayat pahalılığı ve elektriğe yapılan zammı protesto etti.

Göstericilerden Cemil el-Abasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, para birimindeki değer kaybı, yolsuzluklar ve hizmet yetersizliğine karşı gösteri düzenlediklerini söyledi.

Abasi, "Sorunlar her alanda devam ediyor, ne yerel yönetim ne hükümet ne de koalisyon bu konuya bir çözüm getiriyor." diye konuştu.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu