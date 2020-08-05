TAHTALI DAĞI'NIN ZİRVESİ BİR AYDA 15 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI
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TAHTALI DAĞI'NIN ZİRVESİ BİR AYDA 15 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesi, pandemi sürecindeki normalleşmeyle birlikte bir ayda 15 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

05.08.2020 08:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:51

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesi, pandemi sürecindeki normalleşmeyle birlikte bir ayda 15 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de alternatif turizm noktalarından olan, Torosların ve Beydağlarının zirvesi olarak nitelendirilen Tahtalı Dağı, 2019 yılında 360 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Pandeminin başlamasıyla ara verilen ziyaretler normalleşme süreciyle birlikte 21 Haziran tarihinde yeniden başladı. Olympos Teleferik ile 2365 metrelik zirveyi bir aylık sürede 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 12 ay açık olan zirvede hedef ise yıl sonuna kadar 180 ila 200 bin rakamına ulaşmak. Turistler, zirvede eşsiz manzarayı izlemenin yanı sıra, özellikle yamaç paraşütü ve Bungy Catapult'i kullanıyor.

Olympos Teleferik Operasyon Müdürü Fatih Koyuncu, "Pandemi sürecinde tüm hazırlıklarımızı yaparak 21 Haziran tarihinde tesisimizi açtık. Tüm önlemlerimizi almamız sayesinde, şu güne kadar yaklaşık bir ay geçti 15 bin misafiri ağırladık. Ayrıca açılışa özel kampanyalarımız sayesinde özellikle Çıralı, Olympos ve Adrasan bölgelerimizdeki misafirlerimizi buraya çekebildik" dedi.

1 Temmuz itibarıyla Ukrayna pazarının açılmasıyla o pazarla ilgili hareketliliğin de başladığını aktaran Koyuncu, "Arap misafirlerimizi yavaş yavaş ağırlamaya başladık. Şöyle bir şey de gerçekleşti. İngiltere uçuşları açıldığından beri İngiliz asıllı Hint misafirlerimiz tesisimizi ziyaret etmeye başladı. Umuyoruz ki ağustos ayı itibarıyla Rus pazarı da açılır ve biz bu sayede yılı güzel bir şekilde kapatırız" diye konuştu.

2019 yılında yaklaşık 360 bin misafirle yılsonunu kapattıklarını aktaran Fatih Koyuncu, "Bu yılki hedefimiz, şu andaki sayılara bakarak yaklaşık 180-200 bin misafir taşımayı düşünüyoruz. Tesisimizin en büyük özelliklerinden birisi açık havada olması, doğası. Bunlar açıkçası tesisimizi cazibe alanı haline getiriyor. Kabinlerimizin kapasitesini yüzde 50'ye düşürdük. Sosyal mesafelerimizi koruyoruz. Bayram döneminde de günlük bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

TAHTALI DAĞI'NIN ZİRVESİ BİR AYDA 15 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Kaynak: DHA

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