Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza
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Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza

26.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:41
Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza

İZMİR'in Menderes ilçesinde av yasağı olan Tahtalı Barajı'nda ağ atarak balık avlayan 2 kişiye, toplam 9 bin 832 TL ceza kesildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde av yasağı olan Tahtalı Barajı'nda ağ atarak balık avlayan 2 kişiye, toplam 9 bin 832 TL ceza kesildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanmanın yasak olduğu Tahtalı Barajı'nda, 2 balıkçının ağ attığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, M.A.E. ve H.H.E.'nin, baraja 150 metrelik ağ attıklarını tespit etti. Ağlara ve tutulan balıklara el koyan ekipler, ikiliye kişi başı 4 bin 916 TL olmak üzere toplam 9 bin 832 TL ceza kesti. 


Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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