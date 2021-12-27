Tahran yönetimi İngiltere, Fransa ve Almanya'dan nükleer müzakerelerde "ciddi öneriler" istedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tahran yönetimi İngiltere, Fransa ve Almanya'dan nükleer müzakerelerde "ciddi öneriler" istedi

Tahran yönetimi İngiltere, Fransa ve Almanya'dan nükleer müzakerelerde
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere "ciddi öneriler" ile gelmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere "ciddi öneriler" ile gelmesi gerektiğini söyledi.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular ve nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Viyana'daki müzakerelerin 2 taslak metin üzerinde yürütülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını hatırlatan Hatibzade, "Karşı tarafın iyi bir anlaşma için geldiklerini ispatlamaları gerekiyor. Karşı taraf 2 taslak metinle ilgili fırsatı kaçırmamalıdır. Bu turda taslak metinlerin detayları ele alınırsa iyi sonuçlar göreceğiz. Üç Avrupa ülkesi de ciddi önerilerini sunsunlar." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ilerleme yolunda olduğunu dile getiren Hatibzade, şunları kaydetti:

"Karşı taraf da iyi bir anlaşmaya varma azmiyle Viyana'ya gelmelidir. Nükleer anlaşma dışındaki taleplerin dile getirilmesi ve İran'ın bu anlaşmadaki çıkarlardan daha azını elde etmesi kabul edilemez."

Hatibzade, İsrail'den gelen İran karşıtı açıklamalara ilişkin ise "İsrail'in tehditlerine cevap Devrim Muhafızları Ordusu'nun (Basra Körfezi kıyısında) düzenlediği tatbikattır." dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title