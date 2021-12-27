Tahran yönetimi İngiltere, Fransa ve Almanya'dan nükleer müzakerelerde "ciddi öneriler" istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere "ciddi öneriler" ile gelmesi gerektiğini söyledi.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular ve nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Viyana'daki müzakerelerin 2 taslak metin üzerinde yürütülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını hatırlatan Hatibzade, "Karşı tarafın iyi bir anlaşma için geldiklerini ispatlamaları gerekiyor. Karşı taraf 2 taslak metinle ilgili fırsatı kaçırmamalıdır. Bu turda taslak metinlerin detayları ele alınırsa iyi sonuçlar göreceğiz. Üç Avrupa ülkesi de ciddi önerilerini sunsunlar." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ilerleme yolunda olduğunu dile getiren Hatibzade, şunları kaydetti:

"Karşı taraf da iyi bir anlaşmaya varma azmiyle Viyana'ya gelmelidir. Nükleer anlaşma dışındaki taleplerin dile getirilmesi ve İran'ın bu anlaşmadaki çıkarlardan daha azını elde etmesi kabul edilemez."

Hatibzade, İsrail'den gelen İran karşıtı açıklamalara ilişkin ise "İsrail'in tehditlerine cevap Devrim Muhafızları Ordusu'nun (Basra Körfezi kıyısında) düzenlediği tatbikattır." dedi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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