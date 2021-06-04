Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı
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Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı

Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret ederek daha önce belediye tarafından dağıtılan sebze fidelerin hasadına katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret ederek daha önce belediye tarafından dağıtılan sebze fidelerin hasadına katıldı.

Çiftçilere daha önce 12 milyon 301 bin 932 adet sebze fidesi dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Serince ve Yeniköy Mahallesi'ni Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan ve Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel ile birlikte ziyaret ederek çiftçinin hasat sevincine ortak oldu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Serince Mahallesi'nde domates serasında domates toplayıp çapa yaptıktan sonra Yeniköy Mahallesi'ne geçerek çiftçi ile birlikte tarlada salatalık topladı.

"Bol ve bereketli bir hasat olsun"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerin vermiş olduğu verimden çiftçilerin memnun olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak dağıtmış olduğumuz salatalık, biber, patlıcan, kavun ve domates fidelerinin Yeniköy'deki salatalık hasadına katıldık. Dağıtmış olduğumuz fidelerin vermiş olduğu salatalık yöremize uygun, son derece lezzetli. Çiftçimiz de dağıtılan fidelerden oldukça memnun. Bol bereketli bir hasat yılı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı
Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı
Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı
Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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