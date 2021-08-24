Son dakika haberi: TAHLİYE KARARI VERİLEN EVLERİNİ BOŞALTMAMAK İÇİN EYLEM YAPTILAR

Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA, Yenidoğan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında haklarında yıkım kararı verilen bina ve ev sahipleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile şartlarda anlaşamadıklarını söyleyerek eylem yaptı.

GAZİOSMANPAŞA, Yenidoğan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında haklarında yıkım kararı verilen bina ve ev sahipleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile şartlarda anlaşamadıklarını söyleyerek eylem yaptı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul genelinde devam ediyor. Belediyeler riskli yapıları tek tek tespit ederek risk derecesine göre sınıflandırıyor. Gaziosmanpaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Kırbaş Sokak'taki binalara da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 'Riskli Yapı' sınıflandırılması yapıldı. Mahallelinin iddiasına göre, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Kırbaş Sokak'ta mülkleri bulunanlar anlaşma için 3 sene boyunca sözleşme için masaya oturdu. Kırbaş Sokak'taki mülk sahipleri ile belediye bir sonuca varamadı. Son olarak 8 gün önce Kırbaş Sokak'ta oturanlar Zabıta Ekiplerince tahliye hakkında sözlü olarak bilgilendirildi. 5 gün önce de yazılı olarak tahliye kararı gönderildi. Ev sahiplerinin 24 Ağustos tarihine kadar evlerini tahliye etmesi istendi. Mahalleli karara tepki göstermek için bugün Kırbaş Sokak'ta toplandı. Basın açıklaması yapıldı, slogan atıldı. Herhangi bir olumsuzluğa önlem olması amacıyla çok sayıda Çevik Kuvvet, Polis ekibi ve sivil polis ekibi hazırda bekledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Kaymakamlık'tan yetkililer bölgede keşif yaptı ardından 'Araç gereç eksikliği' nedeniyle bugünkü tahliyenin iptaline karar verildi.

"BİR AY ÖNCESİNE KADAR BİZ BELEDİYEYLE MASADAYDIK"

Kırbaş Sokak'ta ev sahibi olan Muarrem Kırbaş "Riskli yapıdan saldırıyorlar bize. 2016 öncesi bütün yapılar kanunen riskli sayılıyor. Buranın en eskisiyiz. Buranın ismi Kırbaş Sokak. Benim ismim de Muarrem Kırbaş. Yan taraftaki binadaki kişi anlaştığı için oturuyor. Belediyeyle anlaştığı için hatta kiracılarıyla oturuyor ama beni evimden dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz belediyeyle 1 ay öncesine kadar masadaydık. Sadece talep ettiğimiz şey şuydu; 'Hangi projeden hak sahibi olacağız? Ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?' bu isteğimizi kabul ettiremedik. Biz çıkınca buralara gökdelen dikilecek. Bugün tahliye edilirsek bir parkta yatacağız herhalde" diye konuştu.

Yine burada oturan Fatma Çimen, "Bize Pazartesi günü buradan çıkacaksınız dediler. Biz gariban insanlarız. Elimizde avucumuzda yok. Biz nereye gideceğiz? Evim tahliye edilirse, ben evin yanında yerde yatacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı