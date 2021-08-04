Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu

Muğla Milas'ta devam eden orman yangını tüm çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmasının ardından boşaltılan Ören'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen yanında bulunan yerleşim yeri Ören de tahliye ediliyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Karadan ve denizden tahliyelerin sürdüğü Ören'de bir yandan askeri gemiler tahliye için sahile yanaşırken diğer yandan da araçları ile bölgeden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri bir yandan güvenliği sağlamaya çalışırken diğer yandan da oluşan araç yoğunluğunda trafiği düzenlemeye çalışıyor.

ÖREN HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Öte yandan tahliyenin ardından Ören yerleşim yeri adeta hayalet şehre dönerken bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı