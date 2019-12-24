Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü
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Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü

Adana'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.

24.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:13
Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü

'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.

Merkez ilçesi 'nde bir evin çöktüğü ihbarını alan , itfaiye ve AFAD ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede yıkılan binada kimsenin olmadığını belirledi.

verilmesi üzerine gelen evin sahibi 65 yaşındaki Veli Varlı, sabah sağanak nedeniyle duvarlarda çatlamalar olduğunu görünce eşi Hüsne Varlı'yı da alarak binadan çıktığını söyledi.

Ayrıldıktan 2 saat sonra evin yıkıldığını öğrendiğini anlatan Varlı, 35 senedir bu konutta yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü
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