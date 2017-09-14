Tahkim Cezayı Onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'e 'sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından' dolayı verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'e 'sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından' dolayı verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasını onadı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan Tahkim Kurulu kararı şöyle:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yat. A.Ş.'nin, kulüp yöneticisi Ural Aküzüm hakkındaki PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/44 - K.2017-2018/74 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Kulüp Yöneticisi Ural Aküzüm'ün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir."
(İHA)