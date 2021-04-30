Tahir Kum kimdir? Tahir Kum kaç yaşında, nereli? Tahir Kum hayatı ve biyografisi!
Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tahir Kum izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tahir Kum kaç yaşında, nereli? Tahir Kum hayatı ve biyografisi! Tahir Kum kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Tahir Kum hakkında araştırmalar yapılıyor. Tahir Kum kimdir? Tahir Kum kaç yaşında, nereli? Tahir Kum hayatı ve biyografisi!
TAHİR KUM KİMDİR?
Tahir Kum, Geçmiş yıllarda Türkiye Gazetesi Trabzonspor yazarı ve yorumculuğu yaptı.
Kum, Sabah Gazetesi spor yazarlığı ve Lig Tv yorumcusu olarak medyada yer aldı.
Günümüzde Sporx Genel Yayın yönetmenliğini sürdüren Tahir Kum baba tarafından aslen Trabzonludur. Tahir Kum yaptığı yorum ve değerIendirmelerle zaman zaman sosyal medyada gündem olmaktadır.