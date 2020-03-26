Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı
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Diyarbakır, Tahir Elçi, 3. Sayfa

Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı Diyarbakır Barosu Başkanı iken basın açıklaması yaptığı sırada teröristlerle çıkan silahlı çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı.

26.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:21
Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Barosu Başkanı iken basın açıklaması yaptığı sırada teröristlerle çıkan silahlı çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık 3 polisin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

Diyarbakır Bora Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışma sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yaklaşık 5 yıl geçmesinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede 3 polis hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar ve PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemenin 15 gün içerisinde iddianameyi kabul etmesi ya da düzenlenmesi için iade etmesi bekleniyor.

Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

Kaynak: İHA

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Tahir Elçi olayı ile ilgili iddianame hazırlandı

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