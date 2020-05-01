Tahinli pide nedir? Tahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide malzemeleri neler? Tahinli pide yapılışı nasıldır?

Sevilen lezzet tahinli pide nasıl yapılıyor, gerekli malzemeler nelerdir? Bu leziz tarif için merak edilenler haberimizde. Sofralarınızı ve ağzınızı tatlandıracak lezzet, tahinli pide!

Yöresel tatlarımızın başında gelen ve herkes tarafından beğenilerek tüketilen tahinli pidenin nasıl yapıldığı ve gerekli malzemeleri herkes tarafından merak ediliyor. Ramazan sofralarınızı tatlandıracak bu lezzetli tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Afiyet olsun!

TAHİNLİ PİDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Pide Hamuru için:

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı içme suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1/2 paket instant maya

Tahin Dolgu İçin

Pide başına 5 çorba kaşığı tahin

Pide başına 4 çorba kaşığı toz şeker

TAHİNLİ PİDE

TAHİNLİ PİDE YAPILIŞI

Hamur kabında tüm kuru malzemeleri karıştırıyoruz ve su ekliyoruz

Tahta kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra yumuşak bir hamur elde ediyoruz

Ellerimizi iyice unluyoruz ve sonra yumruklarınızla kaptaki hamura bastırın ve hamuru ters çeviriyoruz

Bu işlemi 10 kez tekrarlayınız

Kabın üzerini nemli bir bezle örtün ve hamuru sıcak bir ortamda kabarması için bırakıyoruz.

Hamur 2 veya 3 katı kadar kabardığı zaman hazır demektir.

Mayalanmış hamura bastırarak havasını alıyor ve 3 eşit parçaya kesiyoruz

Hamur elinize hafifçe yapışıyorsa kıvamı güzeldir. Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor.

Tezgahı unladıktan sonra üzerine bir hamur topunu koyunuz

Merdaneyle 2 mm. inceliğinde genişçe bir daire şeklinde hamuru açınız

Hamurun yüzeyine 3 kaşık tahin döktükten sonra bir kaşığın tersiyle tahini bütün yüzeye yayıyoruz

Tahinin üzerine 2 çorba kaşığı toz şekeri de eşit olarak serpiştirin.

Tahin sürülmüş bu hamuru rulo yapıp yuvarlayın.

Şerit şeklinde bir hamur olacak.

Parmaklarınızı unlayıp bu şeridi mıncıklayın ve tahini hamura iyice yedirin.

Bu işlemi yaparken hamur yine şerit şeklindekalmasına özen gösteriyoruz

Şeridi sarmal şeklinde dolayın ve sonra enlemesine yuvarlayarak yine elinizle uzun bir rulo haline getiriyoruz.

Sonra tekrar sarmal bir şekilde sarın.

Merdaneyle, hamuru her seferinde sağa doğru çeyrek miktarında döndürün.

Pizza hamuruna benzer yarım santim kalınlığında yuvarlak bir hamur açın.

İçine yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

Hamurun üzerine 2 kaşık tahin döküp her tarafına yayın.

Tahinin üzerine de her yere eşitmiktarda 2 çorba kaşığı şeker serpiştirin.

Önceden en yüksek dereceye ısıttığınız fırına koyun.

Pideyi fırınınızın maksimum ısısına göre değişir 6 - 10 dakika arasında pişirin.